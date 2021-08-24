Transfer sezonunun hızlı takımlarından Trabzonspor, Bologna forması giyinen 28 yaşındaki Stefano Denswil ile kiralık olarak anlaşma sağladı. Uzun süredir sol stoper için arayışlarını sürdüren bordo-mavililer, Bologna’da forma giyen ve sol bek mevkiisinde de görev yapabilen Hollandalı oyuncuyla el sıkıştı.