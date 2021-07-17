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Almanya Cumhurbaşkanı sel bölgesini ziyaret etti 0:00 / 0:00

AA

Steinmeier, Kuzyey-Ren Vestflaya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet ile önce afet bölgesinde incelemelerde bulundu, daha sonra mağdurlarla ve arama- kurtarma ekipleriyle konuştu.

İnsanların çaresizliğinin ve arama-kurtarma ekiplerinin yorgunluğunun yüzlerinden okunduğunu anlatan Steinmeier, “Her şeyini kaybeden insanları gördük." ifadesini kullandı.

"ZOR ZAMANLARDA ÜLKEMİZ BİRLİKTE DURUYOR''

Yerleşim birimlerinin yıkıldığını, durumun inanılmaz olduğunu aktaran Steinmeier, ancak sel felaketinde en büyük acıyı en yakınlarını kaybedenlerin yaşadığını, onlarla birlikte yas tuttuklarını kaydetti.

Steinmeier, zor bir dönemden geçtiklerini vurgulayarak "Zor zamanda ülkemiz birlikte duruyor." değerlendirmesinde bulundu.

Federal hükümetin ve eyalet hükümetlerin her şeyini kaybeden insanlara yardım sözü verdiğini anımsatan Steinmeier, sular çekildikten günler ve haftalar sonra selin nasıl bir yıkıma sebep olduğunun görüleceğini anlattı.

Steinmeier, halkın sel mağdurlarına dayanışmayı sürdürmesini isteyerek herkesi sel felaketinden etkilenenlere yardım etmeye çağırdı, arama-kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

MERKEL YARIN İNCELEMELERDE BULUNACAK

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de yarın Rheinland-Pfalz eyaletindeki afet bölgesini ziyaret edeceği açıklandı.

Merkel, dün iki eyaletin kriz merkezleriyle görüşerek bilgi almıştı.

Diğer taraftan selin etkili olduğu bölgelerde arama-kurtarma çalışmaları sürerken suyun çekildiği bölgelerde enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarına başlandı.

Almanya’nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde, aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında en az 133 kişinin öldüğü açıklanmıştı.