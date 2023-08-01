Stellantis ilk yarıda kârını yüzde 37 artırdı Stellantis, yılın ilk yarısında net gelirlerini yüzde 12 artırarak 98.4 milyar euro seviyesine yükselttiğini duyurdu. Şirketin düzeltilmiş faaliyet geliri de yüzde 11'lik artışla 14.1 milyar euro'ya yükseldi. Şirketin bu dönemdeki net kârı da, 2022'nin ilk yarısına göre yüzde 37 artış gösterdi ve 10.9 milyar euro'ya ulaştı. Şirketin finansal sonuçlarını değerlendiren Stellantis CEO'su Carlos Tavares, "Şirketi dış zorluklardan korurken tavizsiz dönüşüm yolculuğumuza başlamak için tüm çalışanlarımızın ortak çabası ve açık fikirliliği gerekiyor. 2023'ün kalanı ve sonrası için iyi bir konuma sahibiz" dedi

Otomotiv grubu Stellantis, yılın ikinci yarısıyla ilgili finansal verilerini açıkladı. Büyüme trendini yılın ilk yarısında da devam ettiren Stellantis, ağırlıklı olarak daha yüksek teslimat adetlerine bağlı olarak net gelirini 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 12 artırarak 98.4 milyar euro seviyesine çıkardı.

Düzeltilmiş faaliyet gelirini (AOI), 2022 yılının ilk yarısına oranla yüzde 11 artıran Stellantis, 14.1 milyar euroluk gelire ve yüzde 14.4 seviyesinde güçlü bir marja ulaştı.

Şirketin artan satış performansı, kârını da etkiledi. Buna göre Stellantis, 2022’nin ilk yarısına kıyasla net kârını yüzde 37 artışla 10.9 milyar euro seviyesine yükseltti.

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Endüstriyel serbest nakit akışını da geçen yılın aynı dönemine göre 3.3 milyar euro artıran Stellantis, 8.7 milyar euroya ulaşmış oldu.

700 MİLYON EUROLUK HİSSEYİ GERİ ALDI, 1.5 MİLYAR EURO DAHA ALACAK

Şirket, 2023’ün ilk yarısında 700 milyon euro değerinde hisse geri aldı ve açıklanan 1.5 milyar euro değerinde hisse geri alım programını da 2023’ün sonundan önce tamamlayacağını duyurdu.

Öte yandan, Stellantis, global BEV (bataryalı elektrikli araç) ve LEV (düşük emisyonlu araç) satışlarını sırasıyla yıllık yüzde 24 artışla 169 bin adede ve yüzde 28 artışla 315 bin adede yükseltti.Bu sonuçlarla Stellantis, Avrupa'da BEV satışlarında üçüncü, LEV satışlarında da ABD pazarında ikinci sırada yer aldı.

Şirketin finansal sonuçlarını değerlendiren Stellantis CEO’su Carlos Tavares, "Şirketi dış zorluklardan korurken tavizsiz dönüşüm yolculuğumuza başlamak için tüm çalışanlarımızın ortak çabası ve açık fikirliliği gerekiyor. 2023’ün kalanı ve sonrası için iyi bir konuma sahibiz" dedi.