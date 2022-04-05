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Stellantis'ten İtalya’ya batarya yatırımı!

Stellantis İtalya'daki Termoli tesisinde üçüncü bir üretim tesisi kurmayı planladığını açıkladı. Batarya üretimi yapılacak yeni tesiste, 2020’de Stellantis ve TotalEnergies/Saft tarafından kurulan Automotive Cells Company (ACC) ile işbirliği yapılacak. Stellantis CEO’su Carlos Tavares, "ACC'yi batarya üretiminde Avrupa lideri olarak konumlandırıyoruz" dedi

Stellantis'ten İtalya’ya batarya yatırımı!
HABERTURK.COM

PSA ve FCA birleşmesinden doğan otomotiv gurubu Stellantis, İtalya’daki Termoli tesisini yeni bir batarya tesisine dönüştürmek için çalışmalara başladığını duyurdu. Bu doğrultuda Stellantis'in Automotive Cells Company (ACC) ile iş birliği yaptığı belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, ACC’nin büyüme stratejisini de destekleyen bu yatırım ile birlikte TotalEnergies/Saft ve Stellantis’in, Mercedes-Benz'i eşit ve yeni bir ortak olarak bünyelerine dahil etme anlaşması da tamamlanmış olacak.

Ağustos 2020’de Stellantis ve TotalEnergies/Saft tarafından kurulan ACC'nin endüstriyel kapasitesini 2030 yılına kadar en az 120 GWsa’e çıkarılması hedeflendiği, yeni nesil yüksek performanslı batarya hücrelerinin ve modüllerinin geliştirilmesini ve üretiminin de artırılacağı kaydedildi.

2030'DA AVRUPA'DA SADECE ELEKTRİKLİ ARAÇ SATACAK

Yatırıma ilişkin konuşan Stellantis CEO’su Carlos Tavares, "Termoli'deki oluşumun geleceğini güvence altına almak için bu yatırımda yer alan herkese minnettarız. Mevcut tesisi daha sürdürülebilir bir geleceği desteklemek için dönüştürerek, ACC'yi batarya üretiminde Avrupa lideri olarak konumlandırıyoruz. Ayrıca İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı ile yaptığımız iş birliği Stellantis'in sürdürülebilir bir mobilite teknolojisi şirketine dönüşümünü de destekliyor" dedi.

Stellantis, stratejik planının bir parçası olarak 2030 yılına kadar globalde yılda 5 milyon bataryalı elektrikli araç satışı yapmayı planlıyor. Plan kapsamında, 2030’a kadar Avrupa satışlarının tamamının bataryalı elektrikli araçlar (BEV) olması hedeflenirken, ABD satışlarının ise yüzde ellisinin BEV olması hedefleniyor.

Stellantis ayrıca, ek tedarik sözleşmeleri ile beş gigafabrika tarafından desteklenmek üzere planlanan batarya kapasitesini 140 GWsa artırarak yaklaşık 400 GWsa'e çıkardı.

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