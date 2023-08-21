Stellantis ve Foxconn'dan çip ortaklığı Otomotiv grubu Stellantis ile Apple'in akıllı telefonu iPhone'ların tedarikçisi Foxconn, otomotiv sektöründe milyarlarca dolarlık kayıp yaratan çip krizinin bir daha tekrarlanmaması için harekete geçti. SiliconAuto isimli yüzde 50-50 ortaklı yeniş bir şirket kuran iki kurum, çip ve yarı iletken madde tasarımı ve üretimini yapmayı hedefliyor

Pandemi döneminde başta otomotiv olmak üzere birçok sektörü sarsan çip krizi, üreticileri yeni krizler yaşanmaması için harekete geçirdi.

Otomotiv grubu Stellantis ile Apple'in akıllı telefonu iPhone'ların tedarikçisi Foxconn, yüzde 50-50 ortaklı bir çip şirketi kurdu.

SiliconAuto isimli şirketin, çip ve yarı iletken madde tasarımı ve üretimini yapacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "SiliconAuto müşterilere otomotiv odaklı yarı iletken çözümleri sunacak. Özellikle de, elektrikli araçlar ile birlikte artan ihtiyaca cevap verilecek" ifadeleri yer aldı.

Stellantis CTO'su Ned Curic, anlaşmanın şirket için kritik öneme sahip olduğunu bildirerek, "Ürünlerimizin hızlı, yazılım tanımlı dönüşümünü hızlandırmak için kritik önem taşıyan temel bileşenlerin sağlam bir tedariğinden faydalanacağız" dedi.

Kuruluşu ile ilgili finansal detayların paylaşılmadığı SiliconAuto'nun merkezinin Stellantis'in de genel merkezinin bulunduğu Hollanda'da olacağı aktarıldı.

Stellantis ve Foxconn, otomobil endüstrisi için araç içi ve bağlantılı araç teknolojileri geliştirmek için Mobile Drive ortak girişimine de imza atmıştı.