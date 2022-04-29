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Stellantis, Qualcomm Technologies işbirliğine gittiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, iki şirketin işbirliği kapsamında 2024 yılından itibaren Stellantis’in 14 otomotiv markasındaki milyonlarca araca akıllı ve kişiselleştirilebilir araç içi deneyimler sunmak üzere SnapdragonDigital Chassis çözümleri kullanılacak.

Stellantis'in, telematik sistemler için Snapdragon Cockpit Platforms çözümleri ve 5G yeteneklerinden yararlanarak, müşterilerin geliştirilebilen, kişiselleştirilmiş ve ileri teknoloji deneyim beklentilerini karşılama olanağına sahip olacağı kaydedildi.

Öte yandan, bu anlaşmanın, Stellantis'in tüm yazılım alanlarını yüksek performanslı bilgisayarlarda birleştirme planını kolaylaştıracağı tüm temel araç alanlarında Snapdragon Automotive Platforms çözümlerinden yararlanacağı ve şirketin stratejik bileşenler üzerindeki tedarik zincirini güvenceye alabileceği vurgulandı.

ARACI UZAKTAN GÜNCELLEYECEK

Yapılan açıklamaya göre, Stellantis, Amazon ve Foxconn ile birlikte tasarlanan ve geliştirilen STLA SmartCockpit için araç içi iletişim ve bilgi-eğlence sistemlerinde yeni nesil Snapdragon Cockpit Platforms çözümlerini kullanacak.

Snapdragon Cockpit Platforms çözümleri, sadece dokunmatik veya sesle kontrol edilen kokpit konsollarına yüksek çözünürlüklü grafikler sunmak için değil, aynı zamanda kabin boyunca sesli iletişim sağlayarak bir kabin içi deneyimi sunmak için tasarlanıyor.

Söz konusu teknoloji ile, kablosuz güncellemelerle (OTA) aracın zaman içinde güncelleneceği, iyileştirileceği ve geliştirileceği belirtildi. Ayrıca isteğe bağlı özellikler, ek güç veya sürüş modları gibi anlık güncellemelerle araç kullanım süresi içinde gelişmeye devam edecek.

Tüm önemli araç sistemleri için kablosuz teşhis ve onarım gibi hizmetlerin de bu teknoloji sayesinde sunulabileceği öğrenildi.

'TEDARİK ZİNCİRİNİ DAHA İYİ YÖNETMEMEMİZE OLANAK SAĞLAYACAK'

Qualcomm Technologies ile yapılan teknoloji iş birliğinin, Stellantis’in araçlarını yazılım tabanlı bir yaklaşımla dönüştüreceğini aktaran Stellantis CEO’su Carlos Tavares, "Bu iş birliğimiz güvenli, kişiselleştirilmiş ve her zaman bağlı özellikler aracılığıyla müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamaya yardımcı olacak. Qualcomm Technologies, otomotivdeki geniş deneyimi yeni platformlarımızın temel unsurlarını dikey olarak entegre etmemize ve elektronik tedarik zincirini daha iyi yönetmemize katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.

Ortaklık ile ilgili açıklamalarda bulunan Qualcomm Incorporated Başkan ve CEO’su Cristiano Amon ise, "Yarı iletkenleri, sistemleri, yazılımları ve hizmetleri kapsayan açık, geliştirilebilir ve kapsamlı otomotiv platformlarıyla otomobillerin dijital çağdaki dönüşümüne öncülük etmesi için Stellantis'i ve geniş bir otomotiv ekosistemini destekliyoruz" ifadelerini kullandı.