Stenhousemuir - Albion Rovers maçı heyecanı

Stenhousemuir ve Albion Rovers, 17 Temmuz 2018 Salı günü İskoçya Lig Kupası Grup E maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:30. Stenhousemuir son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Albion Rovers son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 437. İddaa'da Stenhousemuir kazanır 1.95, berabere biter 3.20, Albion Rovers kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Stenhousemuir son hafta oynanan Brechin City maçında 1-1 berabere kaldı.

Albion Rovers ise Livingston maçında 0-2 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Stenhousemuir, 0 gol attı ve 2 gol yedi.