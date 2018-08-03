Stenhousemuir - Brechin City düellosu

İskoçya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Stenhousemuir, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Brechin City takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Stenhousemuir son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Brechin City son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 332. İddaa'da Stenhousemuir kazanır 2.20, berabere biter 3.20, Brechin City kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Stenhousemuir son haftadaki Brechin City müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Brechin City, Stenhousemuir karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

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