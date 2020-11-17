Step İstanbul ön izlemeyle başladı

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"Sanat herkesin hayatının bir parçası olmalıdır" fikriyle Contemporary Istanbul ve TOMTOM Designhood iş birliği ile ilk kez düzenlenen Step İstanbul, ikinci yılında Habertürk ve Bloomberg HT'nin medya sponsorluğunda Tarlabaşı Taksim 360 Projesi'nde sıkı Covid 19 önlemleri altında başladı.

Etkinliği ön izleme günlerinde Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Nazlı ve Ali Sunal, Çiğdem Eşrefizade, İnci Aksoy, Linda Kuyumcuyan - Kerim Kuyumcuyan, Şerif Kaynar, İdil Lüleci, Emin Hitay, Begüm Gazioğlu Ballı ziyaret etti.