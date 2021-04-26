Stephen Curry'den 3 sayı rekoru

NBA'de Golden State Warriors, evinde oynadığı Sacramento Kings karşılaşmasını 117-113 kazandı.

Warriors'ın all-star oyun kurucusu Stephen Curry, 37 sayı ve 7 ribauntla galibiyetin mimarı oldu. 19 sayı, 7 ribaunt üreten Kelly Oubre ve 8 sayı, 14 ribaunt, 13 asistle "double double" yapan Draymond Green, galibiyette önemli rol oynadı.

Maç sonunda nisan ayındaki 3 sayılık basket toplamını 85'e çıkaran Curry, bir ayda en fazla 3 sayılık basket atan oyuncu olarak NBA tarihine geçti. Rekorun önceki sahibi, 2019'un kasım ayında 82 üçlük kaydeden James Harden'dı.

Kings cephesindeyse Buddy Hield 25 sayı, 6 ribaunt, Tyrese Haliburton 24 sayı, 8 asist ve Harrison Barnes 23 sayı, 7 ribauntla oynadı.