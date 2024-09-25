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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Steve Hanke'den Türkiye paylaşımı - İş-Yaşam Haberleri

        Steve Hanke'den Türkiye paylaşımı

        Dünyaca ünlü ekonomi profesörü Steve Hanke, sosyal medya hesabından Türkiye ekonomisine yönelik paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 10:11 Güncelleme: 25.09.2024 - 10:11
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        Steve Hanke'den Türkiye paylaşımı
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        Dünyaca ünlü ekonomist Steve Hanke, sosyal medya hesabından Türkiye ekonomisine yönelik paylaşımıyla gündem oldu.

        Hanke, X hesabından yaptığı paylaşımda "Trading Economics verilerine göre, Türkiye'de kişi başına düşen GSYİH 2023 yılında ortalama 14.630 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, 2026 yılına kadar 16.520 dolara çıkması öngörülüyor" dedi.

        Hanke'nin X'teki paylaşımı kısa sürede yüzlerce paylaşım ve yorum aldı.

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