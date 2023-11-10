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        Haberler Yaşam Steve Jobs'un pek bilinmeyen tuhaf alışkanlıkları

        Steve Jobs'un pek bilinmeyen tuhaf alışkanlıkları

        Dünyaya Apple gibi büyük bir markayı kazandıran Steve Jobs kesinlikle başarılı biriydi ancak bir o kadar da ilginç alışkanlıkları vardı. Bazıları o kadar sağlıksızdı ki çevresindeki insanlara zor anlar yaşatabiliyordu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2023 - 10:42 Güncelleme: 10.11.2023 - 10:42
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        DUŞ ALMAYA İNANMIYORDU

        Jobs, zaman zaman vejetaryen ve vegan olmakla uğraştı ve bir süre et içermeyen, toksinlerden arınmış bir beslenmenin vücut kokusu üretmediği düşüncesini mantıklı buldu. İş arkadaşlarını üzecek şekilde duş almayı veya deodorant kullanmayı bıraktı. Atari'de çalışırken, patronu onu gece vardiyasına aldı, böylece arkadaşlarını rahatsız etmek yerine tek başına çalışabilirdi.

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        DOKTORLARI DİNLEMEDİ

        Jobs'a 2003 yılında pankreas kanseri teşhisi konuldu. İyi haber şu ki, bu nadir görülen bir türdü ve aslında oldukça tedavi edilebilirdi ve tahminler onun muhtemelen iyileşebileceği yönündeydi.

        Bunun yerine, yılın büyük bir bölümünde garip bir şekilde doktorun tavsiyelerini görmezden geldi ve sağlıklı beslenme ile doğal ilaçları karıştırarak kanseri kendisi tedavi etmeye çalıştı. Sonunda ameliyatı kabul etti ama artık çok geçti. Kanser, 2011 yılında vefat edene kadar Jobs için çok sayıda sağlık sorununa neden olmaya devam edecekti.

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        İLGİNÇ BİR RAHATLAMA YÖNTEMİ VARDI

        Bazı insanlar iş yerindeki hayal kırıklıklarını gidermek için stres topu kullanabilir ya da öğleden sonra egzersiz yapabilir ama Jobs değil. Biyografisinde anlatıldığına göre; ayaklarını tuvaletin içine sokup ıslatarak rahatlamaya çalışırdı.

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        ARABASININ PLAKASI YOKTU

        Hangi nedenle olursa olsun Jobs araba plakasına izin vermedi. Böylece, yılda iki kez aynı modeli kiralayarak, sürücülere yeni bir araba plakası takmaları için altı ay süre tanıyan Kaliforniya'daki yasal boşluktan yararlandı. Bunun nedenini hiçbir zaman açıklamadı.

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        AYAKKABILAR PEK FAVORİSİ DEĞİLDİ

        Jobs ayakkabı gibi sosyal yapılardan da nefret ediyordu. Çoğu zaman ofiste çıplak ayakla dolaşırdı.

        Kaynak: How To Stuff Works

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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