Steve Jobs'un pek bilinmeyen tuhaf alışkanlıkları

Jobs, zaman zaman vejetaryen ve vegan olmakla uğraştı ve bir süre et içermeyen, toksinlerden arınmış bir beslenmenin vücut kokusu üretmediği düşüncesini mantıklı buldu. İş arkadaşlarını üzecek şekilde duş almayı veya deodorant kullanmayı bıraktı. Atari'de çalışırken, patronu onu gece vardiyasına aldı, böylece arkadaşlarını rahatsız etmek yerine tek başına çalışabilirdi.

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DOKTORLARI DİNLEMEDİ

Jobs'a 2003 yılında pankreas kanseri teşhisi konuldu. İyi haber şu ki, bu nadir görülen bir türdü ve aslında oldukça tedavi edilebilirdi ve tahminler onun muhtemelen iyileşebileceği yönündeydi.

Bunun yerine, yılın büyük bir bölümünde garip bir şekilde doktorun tavsiyelerini görmezden geldi ve sağlıklı beslenme ile doğal ilaçları karıştırarak kanseri kendisi tedavi etmeye çalıştı. Sonunda ameliyatı kabul etti ama artık çok geçti. Kanser, 2011 yılında vefat edene kadar Jobs için çok sayıda sağlık sorununa neden olmaya devam edecekti.