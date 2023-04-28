''PİRLO VE TAKIM ARKADAŞLARIM SİGARA İÇİYORDU''

Steven Caulker son olarak, "Türkiye'deki son 6 ayımda Andrea Pirlo ile çalıştım. Onunla çalışmak için sabırsızlanıyordum ancak antrenmandan sonra diğer İtalyanlar ile sigara içtiğini gördüm. Kaleciniz ve sağ bekiniz yanınızda sigara içince saygı seviyesini korumak zor oluyor. Siz her şeyinizi verdiğinizi düşünüyorsunuz ama arkadaşlarınız sigara içiyor. Oyuncuların sigara içmesinin kültürel bir olay olduğunu düşünüyorum. İngiltere'de bize yanlış gelen şey, İtalyanlar için sorun değildi. Türkiye'de aynı şekilde. Türkiye'ye ilk geldiğimde takım arkadaşlarım devre arasında soyunma odasını sigara dumanı ile kaplıyordu. Bunu ilk gördümde, 'Bu da ne böyle!' demiştim."