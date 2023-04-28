Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Steven Caulker'den flaş Vitor Pereira ve Galatasaray itirafı!

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Steven Caulker, Türkiye günlerine dair çarpıcı bir röportaj verdi. Sarı- lacivertlilerin eski savunması, İngiltere'de konuk olduğu Under The Cosh kanalında Galatasaray, Fenerbahçe, Kim-Min Jae ve Vitor Pereira ile ilgili flaş itiraflarda bulundu

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Steven Caulker'den flaş Vitor Pereira ve Galatasaray itirafı!

    İngiltere'de bir Youtube kanalında konuşan Caulker, gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu.
  • Steven Caulker'den flaş Vitor Pereira ve Galatasaray itirafı!

    ''GALATASARAY, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ''

    Steven Caulker yaptığı açıklamada, "Türkiye'de en çok gitmek istediğim takım Galatasaray'dı. Ancak onlar hariç bütün büyükler beni istiyordu. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyordu ama ben Fenerbahçe'ye gitmek istedim çünkü Fenerbahçe, Galatasaray'dan sonra Türkiye'nin en büyük kulübüydü." dedi.
  • Steven Caulker'den flaş Vitor Pereira ve Galatasaray itirafı!

    ''VİTOR PEREİRA, YÜZÜME BİLE BAKMADI''

    Vitor Pereira'nın kendisini takımda istemediğini söyleyen Caulker, "Fenerbahçe 7 yıldır şampiyon olamıyordu ve ben de daha az paraya da olsa oraya gitmek istedim. Fenerbahçe'ye geldim ve 2 gün sonra Pereira geldi. Görüşmelerimizde adı bile geçmiyordu ve geldiğinde beni istemediğini anladım. Tanıştığımızda tokalaşırken yüzüme bile bakmamıştı." ifadelerini kullandı.
  • Steven Caulker'den flaş Vitor Pereira ve Galatasaray itirafı!

    Vitor Pereira ile ilgili eleştirilerde bulunan Caulker, "Vitor Pereira neredeyse Everton'a gidiyordu. Eğer bu gerçekleşseydi İngiltere'ye uçup taraftarlarla birlikte protestolara katılırdım." diye konuştu.
  • Steven Caulker'den flaş Vitor Pereira ve Galatasaray itirafı!

    ''İÇKİ İÇER, SİGARA İÇER, KUMAR OYNAR''

    Sergen Yalçın ile ilgili Caulker, "Türkiye'ye gitme şansım olduğunda Türk efsanesi Sergen Yalçın beni aradı. İçki içer, sigara içer, kumar oynar... İlk buluştuğumuzda sigara içip benim fit olup olmadığımı sordu. 10 gün beni denemeye aldılar ve sonrasında sözleşme imzaladık. Antalyaspor'a gideceğime düşünüyorum ama Alanyaspor'a gitmiştim." açıklamasını yaptı.

     
  • Steven Caulker'den flaş Vitor Pereira ve Galatasaray itirafı!

    ''100 MİLYON EURO'YA REAL MADRİD'E SATABİLİRLER''

    Tecrübeli oyuncu, Kim Min-Jae ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Benim yerime alınan isim Kim Min-Jae'ydi. 'Benim yerime Çin'den bir oyuncu mu aldılar gerçekten?' dedim ama inanılmaz bir oyuncuydu. Şu anda Napoli'de oynuyor ve harika bir sezon geçiriyor. Fenerbahçe öyle bir oyuncu bulmuştu ki '100 milyon euroya Real Madrid'e satabilirler' diye düşündüm."
  • Steven Caulker'den flaş Vitor Pereira ve Galatasaray itirafı!

    Taraftarların maçlara yoğun ilgi göstermediğini söyleyen oyuncu, "Türkiye'de taraftarlar iyiydi ama çoğu stadyum boştu. 3 büyüklerin maçları genelde doluyordu ama diğer takımların maçları genelde boş geçiyordu. Ancak dolu tribünlerin olduğu maçlarda atmosfer gerçekten harikaydı. Benim için harika bir atmosferdi." dedi.
  • Steven Caulker'den flaş Vitor Pereira ve Galatasaray itirafı!

    ''HAYALİM MESUT ÖZİL'İN ASİSTİYLE, GOL ATMAKTI''

    Mesut Özil ile ilgili ise Caulker, "Türkiye'de hayat harikaydı. Sahil hayatını oğlum çok sevmişti ve 2 yıl üst üste yılın takımına seçilmiştim. Sonra kendime 'Ben burada ne yapıyorum' dedim ve Fenerbahçe'ye gittim. Mesut Özil'in asistiyle gol atmayı hayal ediyordum ama bu hayallerin hiçbiri gerçek olmadı." açıklamasını yaptı.
  • Steven Caulker'den flaş Vitor Pereira ve Galatasaray itirafı!

    ''PİRLO VE TAKIM ARKADAŞLARIM SİGARA İÇİYORDU''

    Steven Caulker son olarak, "Türkiye'deki son 6 ayımda Andrea Pirlo ile çalıştım. Onunla çalışmak için sabırsızlanıyordum ancak antrenmandan sonra diğer İtalyanlar ile sigara içtiğini gördüm. Kaleciniz ve sağ bekiniz yanınızda sigara içince saygı seviyesini korumak zor oluyor. Siz her şeyinizi verdiğinizi düşünüyorsunuz ama arkadaşlarınız sigara içiyor. Oyuncuların sigara içmesinin kültürel bir olay olduğunu düşünüyorum. İngiltere'de bize yanlış gelen şey, İtalyanlar için sorun değildi. Türkiye'de aynı şekilde. Türkiye'ye ilk geldiğimde takım arkadaşlarım devre arasında soyunma odasını sigara dumanı ile kaplıyordu. Bunu ilk gördümde, 'Bu da ne böyle!' demiştim."
  • Steven Caulker'den flaş Vitor Pereira ve Galatasaray itirafı!

    Kariyerini İngiliz ekibi Wigan Athletic'te sürdüren Steven Caulker, Süper Lig'de daha önce Alanyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük formalarını giymişti.
  • Steven Caulker'den flaş Vitor Pereira ve Galatasaray itirafı!
  • Steven Caulker'den flaş Vitor Pereira ve Galatasaray itirafı!

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.