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Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Süper Lig'in son haftasında MKE Ankaragücü ile oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kadronun geleceği ile ilgili konuşan Atan, Steven Caulker ve Salih Uçan'ın takımdan ayrılacağını açıkladı. İki futbolcuyla ilgili, "Steven Caulker ve Salih Uçan'ın bugün sözleşmesi bitmiş durumda, muhtemelen büyük takımlara gidecekler" diye konuştu.

Atan'ın açıklamaları şöyle:

"Amacımız istikrar devam ettirmek. Biraz da değişime gideceğiz. 6-7 tane iyi oyuncu almayı planlıyoruz. Seneye yine rekabetçi bir takım oluşturup elimizdeki oyuncuların market değerini arttırmak istiyoruz. Steven Caulker ve Salih Uçan'ın bugün sözleşmesi bitmiş durumda, muhtemelen büyük takımlara gidecekler. Umut, Efkan seneye daha çok rol alacak genç oyuncular. Tzavellas ve Siopis milli takıma gitmiyorlardı biz geldiğimizde, şu an milli takım oyuncuları. Bu veriler bizim için olumlu. Kulübümüzün ve oyuncuların market değerini arttırdığımız için mutluyuz. Daha iyi bitirebilir miydik, bitirebilirdik. Sezon başında bize böyle bir sıralamada bitireceğimizi söyleseler hepimiz mutlu olurduk, hemen el sıkışırdık. O yüzden mutluyuz."