Steven Salam kimdir? Survivor gönüllüler yarışmacısı Steven Salam kaç yaşında, hangi ülkenin vatandaşı? Survivor 2021 yarışmacıları arasında Steven en çok merak edilip araştırılan isimler arasında yer alıyor. Merak edenler için Survivor 2021'in sevilen yarışmacısı Steven ile ilgili detayları haberimizde derledik. İşte, Survivor Steven ile ilgili tüm merak edilenler...

STEVEN SALAM KİMDİR?

Steven Salam, Demokratik Kongo Cumhuriyetinden 2011’de Türkiye’ye gelmiş. Ve lise ve üniversiteyi Türkiye’de okudu.

Steven Salam, 2019’da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor bilimleri Fakültesi Futbol Antrenörlük eğitim bölümünden mezun oldu.

Geçen sene şampiyon olan ve 1. Amatörden Süper Amatöre çıkan İzmir Karayollar (Yolspor) takımında oynadığını belirten Steven Salam “Şimdi ise asıl maceraya gidiyorum SURVİVORA” sözleri ile yarışmaya dair duygularını açıkladı.