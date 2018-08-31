Stevenage - Cambridge United maç önü

Stevenage ve Cambridge United, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü İngiltere 2.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Stevenage 8 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Cambridge United 4 puanda ve 21. sırada. Stevenage, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Cambridge United, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 397. İddaa'da Stevenage kazanır 1.90, berabere biter 3.00, Cambridge United kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Stevenage son hafta oynanan Wycombe Wanderers maçında 1-0 yenildi.

Cambridge United ise Port Vale maçında 5-0 kazandı.

Stevenage, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 2 gol yedi.

Cambridge United ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Cambridge United, 2 gol atarken 5 gol yedi.

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