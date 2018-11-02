Stevenage - Oldham Athletic sahaya çıkıyor

İngiltere 2.Lig maçında Stevenage ile Oldham Athletic, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:00. 25 puanlı Stevenage 8. sırada bulunuyor, Oldham Athletic 20 puana sahip ve 15. sırada. Ev sahibi Stevenage, son 1 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Oldham Athletic, son 1 maçında 1 galibiyet, lik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 333. İddaa'da Stevenage kazanır 2.40, berabere biter 2.80, Oldham Athletic kazanır 2.35 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Stevenage son haftadaki Oldham Athletic müsabasında 3-4 yenildi.

Oldham Athletic ise Stevenage karşılaşmasında 3-4 kazandı.

Stevenage, evinde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 5 gol yedi.

Oldham Athletic, dış sahada 2 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Oldham Athletic 7 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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