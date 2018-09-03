Akbank, uluslararası iş dünyasının en prestijli ödüllerinden International Business Awards (Uluslararası İş Dünyası Ödülleri) kapsamında, 6 kategoride 17 Stevie ödülünün sahibi olarak Türkiye’den katılan şirketler arasında en çok ödül alan marka oldu. İş dünyası tarafından yakından takip edilen Stevie Awards sonuçları açıklandı.

Akbank, bu yıl 74 ülkeden 3.900 katılımın yapıldığı uluslararası iş ödülleri programı Stevie Ödülleri’nde; “4 Altın", "5 Gümüş” ve “8 Bronz” olmak üzere toplam 17 ödül birden kazandı. Bu yıl 15. kez düzenlenen Stevie Uluslararası İş Dünyası Ödülleri’ni kazananlar, küresel düzeyde birçok alanda uzmanlaşmış toplam 270 profesyonelin iki aylık yoğun çalışmaları sonucunda belirlendi.

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