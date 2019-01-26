Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Kasımpaşa, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Lacivert-Beyazlılar, İtalya'nın Udinese takımında forma giyen 23 yaşındaki Hırvat forvet Stipe Perica'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklama şöyle:

"İtalya Serie A ekiplerinden Udinese takımının 23 yaşındaki Hırvat forvet Stipe Perica, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Bekir Nursal Bilgin ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç’ın hazır bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

Stipe Perica kimdir?

7 Temmuz 1995 Hırvatistan doğumlu ve 1.92 boyunda olan forvet oyuncusu Perica, futbol hayatına NK Zadar takımı altyapısında başladı. Kariyerine burada devam eden Perica, 2013 yılında İngiltere Premiere ligi takımlarından Chelsea’ye yüksek bir bonservis karşılığında transfer oldu. Chelsea takımı daha sonra Hırvat forveti sırasıyla Nac Breda ve Udinese takımlarına kiraladı. Perica, 2016 yılında ise 4.5 milyon euro'ya Udinese'ye transfer oldu. Bu sezon başında ise Frosinone'de kiralık olarak forma giydi.

DEVRE ARASI 5. TRANSFER

Kasımpaşa, Stipe Perica ile devre arasındaki 5. transferini yapmış oldu. Lacivert-Beyazlılar, daha önce Tobias Heintz, Azad Toptik, Haris Hajradinovic ve Simone Scuffet'i de renklerine bağlamıştı. Öte yandan iç transferde ise Sadiku ve Veigneau ile sözleşme uzatılmıştı.