Stirling Albion - Brechin City sahaya çıkıyor

Stirling Albion ve Brechin City, 17 Temmuz 2018 Salı günü İskoçya Lig Kupası Grup D maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:45. Stirling Albion son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Brechin City, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 453 kodlu maçı oynayanlar; Stirling Albion galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.20, Brechin City galibiyet oranı 2.90. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Stirling Albion son haftadaki Brechin City müsabasında 2-0 kazandı.

Brechin City ise Falkirk karşılaşmasında 0-3 yenildi.

Stirling Albion, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 4 gol yedi.