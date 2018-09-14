Stirling Albion - Queen`s Park karşılaşma önü

İskoçya 2.Lig maçında Stirling Albion ile Queen`s Park, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. 3 puanlı Stirling Albion 9. sırada bulunuyor, Queen`s Park 8 puana sahip ve 5. sırada. Stirling Albion son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Queen`s Park, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 437. İddaa'da Stirling Albion kazanır 2.50, berabere biter 3.10, Queen`s Park kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Stirling Albion son hafta oynanan Clyde maçında 3-1 yenildi.

Queen`s Park ise Annan Athletic maçında 1-0 yenildi.

Stirling Albion, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 5 gol yedi.

Queen`s Park, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Queen`s Park 2 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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