Stjarnan - Breidablik karşılaşma önü

İzlanda Urvalsdeild heyecanı devam ediyor. Stjarnan, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Breidablik takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:00. Maç öncesi Stjarnan 32 puanla 3. sırada, Breidablik 34 puanla 2. sırada bulunuyor. Stjarnan son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Breidablik, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 422 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Stjarnan kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.20, Breidablik sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler.

Stjarnan son haftadaki KR Reykjavik müsabasında 0-1 kazandı.

Breidablik ise FH Hafnarfjördur karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Stjarnan, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Stjarnan, kendi sahasında 19 gol attı, 11 gol yedi.

Breidablik ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Breidablik, 13 gol atarken 7 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ