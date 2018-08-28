Stjarnan - Valur maç önü

İzlanda Urvalsdeild maçında Stjarnan ile Valur, 29 Ağustos 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 22:15. 35 puanlı Stjarnan 2. sırada bulunuyor, Valur 38 puana sahip ve 1. sırada. Ev sahibi Stjarnan, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Valur, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 605 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Stjarnan kazanırsa 2.60, beraberlik çıkarsa 3.20, Valur sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler.

Stjarnan son haftadaki KR Reykjavik müsabasında 0-1 kazandı.

Valur ise Vikingur Reykjavik maçında 4-3 kazandı.

Stjarnan, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Stjarnan, kendi sahasında 21 gol attı, 12 gol yedi.

Valur ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Valur, 10 gol atarken 4 gol yedi.

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