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        Bilecik ve Kocaeli'den STK ekipleri Söğüt'te tatbikat yaptı: Öğrencilere afet ve ilk yardım eğitimi

        Bilecik ve Kocaeli'de sivil toplum kuruluşları (STK) bünyesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla Söğüt ilçesinde "Afet Farkındalık Eğitimi ve Tatbikatı" gerçekleştirildi. Etkinlikte İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine afet farkındalığı ile ilk yardım eğitimleri verildi. Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle doğal afetlere açık bir ülke olduğunu, bu konuda Söğütlüleri bilinçlendirmek istediklerini belirterek, "Ülkemizin bu gerçeğini gençlerimiz, çocuklarımız bilsin istiyoruz. Toplumumuzda inşallah bu farkındalık oluşur. İnşallah amacımıza ulaşırız" dedi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Şemsettin Yıldırım da belediye olarak afet bilincinin artırılmasını amaçladıklarını ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 15:28 Güncelleme: 11.10.2024 - 15:28
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        Bilecik ve Kocaeli'de sivil toplum kuruluşları (STK) bünyesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla Söğüt ilçesinde "Afet Farkındalık Eğitimi ve Tatbikatı" gerçekleştirildi.

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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Söğüt Belediyesi işbirliğiyle Söğüt Belediyesi Tören Alanı'nda düzenlenen organizasyona, Kocaeli ve Bilecik'te arama kurtarma alanında faaliyet gösteren 35 STK katılım sağladı. Program kapsamında yangın ve enkazda arama kurtarma, yaralıların tahliyesi tatbikatı yapıldı.

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        İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği'nce afet farkındalığı ile ilk yardım eğitimleri verildi. Ayrıca öğrenciler, "halat çekme", "çivi çakma" ve "şişe kapmaca" yarışmalarına katıldı.

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        Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle doğal afetlere açık bir ülke olduğunu söyledi.

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        Bu konuda Söğütlüleri bilinçlendirmek istediklerini dile getiren Durgut, şöyle konuştu: "Ülkemizin bu gerçeğini gençlerimiz, çocuklarımız bilsin istiyoruz. Bu nedenle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir çalışma yaptık. Toplumumuzda inşallah bu farkındalık oluşur. Kabul etmeliyiz ki coğrafi yapımız itibarıyla afetlerle uğraşan bir ülkeyiz. İnşallah amacımıza ulaşırız."

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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Şemsettin Yıldırım ise belediye olarak afet bilincinin artırılmasını amaçladıklarını ifade etti.

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        Keyifli bir organizasyona imza attıklarını belirten Yıldırım, "Arkadaşlarımız arama kurtarma ve yangın söndürme çalışmaları yapıyorlar. Bilinçli bir toplumun oluşması için bu tip eğitim ve tatbikatların devam etmesi gerekiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak kentimiz ile destek verdiğimiz illerde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

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        Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, kurum müdürleri ile vatandaşların da yer aldığı etkinlik, yarışmalarda derece giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

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