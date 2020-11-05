STK'lerden PKK'lı teröristlerin Hakkari'de 3 işçiyi şehit ettiği saldırıya kınama - ELAZIĞ

AA

Dış güçlerin maşası olan eli kanlı terör örgütü PKK'nın hem güvenlik güçlerine hem de emekçi ve sivillere yönelik her türlü saldırısını kınadıklarını ve lanetlediklerini ifade eden Özdemir, "Hakkari'de 3 işçinin katledilmesi terör örgütünün ne kadar alçak olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. 3 işçimiz orada sadece ekmekleri için çalışırken uzun namlulu silahlarla saldırıyorlar. Bu alçaklıktır, namussuzluktur." dedi.

Özdemir, terör örgütü ile mücadelede devletin son yıllarda büyük mesafeler kat ettiğini bildirerek, en büyük arzularının ülkenin tek bir karış toprağında tek bir terörist kalmayıncaya bu mücadelenin sürdürülmesi olduğunu kaydetti.

"İşte o zaman terör saldırılarında hayatını kaybeden güvenlik güçlerimiz, şehitlerimiz, işçilerimiz, sivillerimiz mezarlarında daha rahat uyuyacaktır." ifadesini kullanan Özdemir, insan hayatına kasteden terör örgütlerine karşı her kesin daha güçlü ses çıkarması gerektiğini aktardı.

Özdemir, herkese bu saldırılara karşı ortak tepki göstermeleri çağrısında bulunarak, şöyle konuştu:

"Terör örgütü PKK'nın katliamlarına karşı herkesi ses çıkarmaya, tepki göstermeye davet ediyoruz. Bu cinayetleri kınamayanların suça ortak olduklarını buradan ilan ediyoruz. İstedikleri kadar saldırsınlar Türkiye'miz Allah'ın izniyle daha güçlü bir ülke olma yolunda ilerlemeye devam edecektir."Özdemir, saldırıda hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diledi.