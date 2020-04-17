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Dünyanın en büyük tüketici ürünleri gruplarından olan Procter & Gamble'ın satışları ilk çeyrekte tüketicilerin koronavirüse karşı alınan tecrit uygulamaları nedeniyle çocuk bezinden deterjan ve tuvalet kağıdına kadar pek çok ürünü stoklamasıyla birlikte yüzde 5 arttı.

P&G'nin net kârı ise geçen yılın birinci çeyreğindeki 2.75 milyar dolar, yani hisse başına 1.04 dolardan 2.92 milyar dolara, yani hisse başına 1.12 dolara yükseldi. Şirketin net satışları 16.46 milyar dolardan 17.21 milyar dolara yükseldi.

Ancak şirket, kurlardaki dalgalanmayı hesaba katarak yıllık satış büyüme hedefini yüzde 4-5'den yüzde 3-4'e düşürdü.

Firma Türkiye'de Ariel, Alo, Head & Shoulder, Gilette gibi markalarıyla tanınıyor.