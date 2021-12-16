Stokçuluk iddialarına MASFED'den yanıt

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Bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri gerekçesiyle oto galerilere yönelik başlatılan soruşturmalara yönelik Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu'ndan (MASFED) açıklama geldi.

MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, 70 bin motorlu araç satıcısını temsil ettiklerini belirterek, "Bir süredir gündemde olan ikinci el araç fiyatlarındaki artış vatandaşlarımızla birlikte en başta bizlerin muzdarip olduğu konuların başında gelmektedir. Mesleki etik kurallara uyarak çalışan, kayıtlı, vergisini ödeyen motorlu araç satıcıları stok yapacak kadar büyük sermayesi olan firmalar olmamakla birlikte sıfır araç satan bayilerden de araç alamamaktadırlar. Zira bayilerin satış yapması durumunda bayilik sözleşmelerinin tek taraflı iptal edilmesi söz konusudur. Bunun kamuoyunca bilinmesini isteriz" açıklamasında bulundu.

'KARABORSACILIK YAPAN BİREYSEL SATICILAR TAKİP EDİLMELİ'

MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç tarafından yapılan açıklamada, 2020 yılında Türkiye’de el değiştiren 9 milyona yakın aracın 1 milyon 600 bininin motorlu araç satıcıları ve otomobil bayileri tarafından gerçekleştirildiği kaydedilirken, bu araçların çoğunluğunu devlete vergi ödemeyen ve ayaküstü olarak tabir edilen kişiler tarafından alınıp satıldığı öne sürüldü.

Erkoç, "Bu kişiler bayilerden istedikleri gibi araç satın alıp fiyatların artışına sebep oluyor. Bu işi mesleği olarak icra eden ve Ticaret Bakanlığı’na kayıtlı olan esnaf sürekli denetleniyor, buna karşın kayıtlı olmayan kişiler için hiçbir işlem yapılmıyor. Bu hassas dönemde bu konuyu ilgililerin dikkatine sunuyor, araçları bayilerden kullanıcı gibi satın alıp, tekrar satış sitelerine yüksek bedelle ilan verip satmaya çalışan, kayıtdışı olarak karaborsacılık yapan bireysel satıcıların takip altına alınmasını ve gerekli işlemlerin yapılmasını Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlığımızdan da talep ediyoruz" talebinde bulundu.

YURT DIŞI SERMAYELİ ŞİRKETLER STOKÇULUK YAPIYOR İDDİASI

MASFED, ikinci el araç fiyatlarının yükselmesindeki en büyük sebeplerden biri olarak da, yurt dışındaki büyük sermaye şirketlerinin Türkiye’ye toplu araç satın almak için giriş yaparak, tüm illerden toplu araç satın almak suretiyle İstanbul’da çeşitli AVM’lerin otoparklarını kiralamasını ve stokçuluk yapmasını gösterdi.

Öte yandan, işi filo kiralama olan firmaların da, kiraya verebilmek için satın aldıkları yeni araçlar için stokçuluk yaptıklarını iddia eden MASFED, bu firmaların araçlarını kiraya verdiklerini, eskimiş kiralık araçlarını da piyasada ikinci el olarak sattıklarını öne sürdü.