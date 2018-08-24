Stoke City - Hull City maçı ne zaman?

Stoke City ve Hull City, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere Championship maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Stoke City 2 puana sahip olarak 22. sırada yer alırken Hull City 4 puanda ve 16. sırada. Stoke City, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Hull City, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 299 kodlu maçı oynayanlar; Stoke City galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.10, Hull City galibiyet oranı 3.50. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Stoke City son hafta oynanan Southampton maçında 0-1 kazandı.

Hull City, Tottenham karşılaşmaında 1-7 yenildi.

Stoke City, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Stoke City, kendi sahasında 1 gol attı, 4 gol yedi.

Hull City ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Hull City, 4 gol atarken 3 gol yedi.

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