Stoke City - Middlesbrough maçı rakamları

Stoke City ve Middlesbrough, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü İngiltere Championship maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:30. Stoke City 20 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Middlesbrough 27 puanda ve 3. sırada. Ev sahibi Stoke City, son 4 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Middlesbrough, son 6 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 388 kodlu maçı oynayanlar; Stoke City galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.90, Middlesbrough galibiyet oranı 2.60. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Stoke City son haftadaki Southampton müsabasında 0-1 kazandı.

Middlesbrough ise Liverpool maçında 3-0 yenildi.

Stoke City, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Stoke City, kendi sahasında 8 gol attı, 8 gol yedi.

Middlesbrough ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Middlesbrough, 9 gol atarken 5 gol yedi.

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