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Stoltenberg açıkladı: NATO 30. üyesini kabul etmeye hazır!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Makedonya'yı 30. üyesi olarak kabul etmeye hazır olduğunu açıkladı ve Makedonya'nın tarihi bir fıratla karşı karşıya olduğunu söyledi

06.09.2018 - 19:16 | Güncelleme: AA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Makedonya'yı ittifakın 30. üyesi olarak kabul etmeye hazır olduklarını ifade etti.

Temaslarda bulunmak üzere Makedonya'nın başkenti Üsküp'e gelen Stoltenberg, Başbakan Zoran Zaev ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Makedonya'nın "tarihi bir fırsat ile karşı karşıya olduğunu" söyledi.

Zaev ile ortak basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, Makedonya'nın uluslararası toplumun tam üyesi olması için eşsiz bir fırsat olduğunu belirterek, "Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi olmanız için isim anlaşmasını kabul etmeniz gerekiyor. NATO üyeliği için başka yol yok." dedi.

Stoltenberg, ülkedeki bazı kişilerin 30 Eylül'deki referanduma "hayır", ancak NATO üyeliğine "evet" diyebileceklerini düşündüğünü kaydederek, "Ancak böyle bir alternatif yok. Yunanistan ile anlaşmayı reddedebileceğiniz ve NATO'ya üye olabileceğiniz fikri tamamen bir illüzyon." diye konuştu.

STOLTENBERG'DEN REFERANDUM ÇAĞRISI

Referanduma az bir zaman kaldığına dikkati çeken Stoltenberg, "hayatta bir kez meydana gelebilecek böyle bir fırsat" için vatandaşlara sandığa gitmeleri çağrısında bulundu.

Stoltenberg, NATO'nun kapısının açık olduğunu vurgulayarak, "NATO dünyada bir milyar insanı güvende tutuyor." ifadelerini kullandı.

Güvenliğin ekonomik istikrar sağladığına işaret eden Stoltenberg, Karadağ örneğini anımsatarak, bu ülkedeki yatırımların NATO üyeliğinin ardından iki kat arttığını belirtti.

Stoltenberg, Makedonya'ya NATO misyonlarına katkısından dolayı teşekkür ederek, "Bu ülkenin halkı, bu yolu yürümeye karar vermeli. Geleceğiniz sizin elinizdeyken biz sizi NATO'ya bekliyoruz." dedi.

"GELECEĞİMİZ İÇİN TARİHİ BİR KAVŞAKTAYIZ"

Başbakan Zaev de NATO ile Makedonya arasındaki ortaklık ve iş birliğinin tanıtılmasına olan şahsi taahhüdünden dolayı Stoltenberg'e teşekkür ederek, NATO'ya üyelik davetinin ülkedeki iç bütünlüğe etkisi olduğunu ve Makedonya'yı güçlü liderlik olarak Batı Balkanlar'da örnek olarak gösterdiğini söyledi.

Referandumun bir başka meydan okuma olacağını vurgulayan Zaev, "Geleceğimiz için tarihi bir kavşaktayız. Vatandaşlarımızın anın önemini, ülkemizin perspektifini fark edeceklerine inanıyorum. İlgili siyasi ortakların, özellikle muhalefetin, birlik göstermesini ve süreçlere dahil olmasını bekliyorum. AB ve NATO'ya entegrasyon, bizim ulusal stratejik önceliklerimizdir." dedi.

Sürecin zamanında tamamlanacağına olan inancı paylaşan Zaev, böylece NATO'ya katılım protokolünün 2019 başında imzalanarak NATO üyesi ülkelerin onaylama sürecine başlayabileceğini belirtti.

"NATO SİZİ 30. ÜYE OLARAK KABUL ETMEYE HAZIR"

Stoltenberg ayrıca, Makedonya Savunma Bakanı Radmila Şekerinska ile Makedonya ordusunun özel kuvvetleri tarafından İlinden Kışlası'nda gerçekleştirilen gösteri tatbikatını da izledi.

Tatbikatın ardından açıklama yapan Stoltenberg, bu tatbikatın Makedonya ordusunun iyi eğitilmiş üyelerinin bulunduğunu ve artık dünyanın birçok yerinde zorlu operasyon ve istikrar çabalarına katılabilmeye hazırlıklı olduğunu gösterdiğini ifade etti.

30 Eylül'deki referandumda kararı halkın vereceğine işaret eden Stoltenberg, "Benim söyleyebileceğim, NATO sizi ittifakın 30. üyesi olarak kabul etmeye hazırdır. Bildiğiniz üzere tüm 29 üye ülke, temmuz ayındaki zirvede tam üye olmanız için ve kabul müzakerelerinin başlaması için karar vermişti. Biz bu konuda bağlılığımızı sürdüreceğiz, ancak sizin tam üye olabilmek ve kabul müzakerelerini tamamlamak için isim anlaşmasını uygulamanız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Savunma Bakanı Şekerinska da tatbikatın Makedonya ve ordusunun sahip olduğu bilgi, profesyonellik ve kalitesini kanıtladığını ifade etti.

Geçen yıllarda 4 binden fazla Makedonyalı askerin NATO'nun farklı misyonlarında yer aldığını hatırlatan Şekerinska, "Bu bizim için güvenebileceğimiz bir ortaklık. İhtiyacımız olduğunda NATO buradaydı, ancak NATO da bize güvenebilir." dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Üsküp'teki temasları kapsamında ayrıca Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ve Meclis Başkanı Talat Caferi ile bir araya geldi.

Stoltenberg ayrıca, 2016'da yaşanan ve 24 kişinin hayatını kaybettiği selden en çok etkilenen bölgeler arasındaki Stajkovci'yi ziyaret etti, Üsküp Belediye Başkanı Petre Şilegov ile babası Thorvald Stoltenberg'in adını taşıyacak sokağın açılışını gerçekleştirdi.

 

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