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Haberler Dünya Stoltenberg: İsveç Başbakanı ile NATO üyelik sürecini tamamlamanın önemine değindik - Dünya haberleri
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Stoltenberg: İsveç Başbakanı ile NATO üyelik sürecini tamamlamanın önemine değindik

İsveç'in başkenti Stockholm'de Türkiye Büyükelçiliği'nin önünde Kuran-ı Kerim yakılması provokasyonunun ardından Ankara, NATO üyeliği için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan İsveç ve Finlandiya ile yürütülen üçlü mekanizma toplantılarını askıya alırken; NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsveç'in NATO üyeliğinin gerçekleşmesinin önemini vurguladı.

Stoltenberg: İsveç Başbakanı ile NATO üyelik sürecini tamamlamanın önemine değindik - Dünya haberleri
HABERTURK.COM / AA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bu ülkenin NATO üyelik sürecini tamamlamasının önemini görüştüğünü bildirdi.

Stoltenberg, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kristersson ile görüştüğünü bildirdi.

Ukrayna'nın meşru müdafaa hakkını koruması için verilen desteğin güçlendirilmesi konusunu ele aldıklarını belirten Stoltenberg, "İsveç'in NATO üyelik sürecini tamamlamasının önemine de değindik." ifadesini kullandı.

NATO Genel Sekreteri açıklamalarında sık sık Türkiye'nin güvenlik kaygılarının meşru olduğunu, Üçlü Ahitname çerçevesince Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliklerini onaylayacağından emin olduğunu dile getiriyor.

Fotoğraf: AA

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