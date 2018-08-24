Stranraer - Montrose maçı heyecanı

İskoçya 1.Lig maçında Stranraer ile Montrose, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Stranraer 2 puanla 9. sırada, Montrose 6 puanla 3. sırada bulunuyor. Stranraer, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Montrose son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 361 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Stranraer kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.20, Montrose sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Stranraer önceki hafta Montrose mücadelesinde 3-1 kazandı.

Montrose ise Stranraer maçında 3-1 yenildi.

Stranraer, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Stranraer, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

Montrose, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Montrose 1 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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