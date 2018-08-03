Stranraer - Raith Rovers düellosu

İskoçya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Stranraer, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Raith Rovers takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Stranraer, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Raith Rovers, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
İddaa'dan 333 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Stranraer kazanırsa 2.80, beraberlik çıkarsa 3.20, Raith Rovers sahadan galip ayrılırsa 1.90 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.
Stranraer önceki hafta East Fife mücadelesinde 2-3 kazandı.
Raith Rovers ise Alloa Athletic karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.
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