Stranraer - Stenhousemuir maçı heyecanı

İskoçya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Stranraer, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Stenhousemuir takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Stranraer 5 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Stenhousemuir 6 puanda ve 6. sırada. Stranraer son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Stenhousemuir son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 432. İddaa'da Stranraer kazanır 2.10, berabere biter 3.10, Stenhousemuir kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Stranraer önceki hafta East Fife mücadelesinde 2-1 kazandı.

Stenhousemuir ise Brechin City karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Stranraer, 3 gol attı ve 1 gol yedi.

Stenhousemuir, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Stenhousemuir 0 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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