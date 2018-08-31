Strasbourg - Nantes maçı öncesi rakamlar

Fransa Ligue 1 heyecanı devam ediyor. Strasbourg, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Nantes takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:00. 4 puanlı Strasbourg 12. sırada bulunuyor, Nantes 1 puana sahip ve 17. sırada. Ev sahibi Strasbourg, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Nantes son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 131 kodlu maçı oynayanlar; Strasbourg galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 2.90, Nantes galibiyet oranı 2.80. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

Strasbourg önceki hafta Rennes mücadelesinde 2-1 kazandı.

Nantes ise Paris S.G. karşılaşmasında 4-1 yenildi.

Strasbourg, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Strasbourg, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

Nantes ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Nantes, 0 gol atarken 2 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ