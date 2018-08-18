Strasbourg - St Etienne maçı öncesi rakamlar

Fransa Ligue 1 maçında Strasbourg ile St Etienne, 19 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 16:00. 3 puanlı Strasbourg 6. sırada bulunuyor, St Etienne 3 puana sahip ve 10. sırada. Ev sahibi Strasbourg, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. St Etienne, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
Maçın iddaa kodu 120. İddaa'da Strasbourg kazanır 2.40, berabere biter 2.80, St Etienne kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.
Strasbourg son haftadaki Nantes müsabasında 1-0 yenildi.
St Etienne, Lille karşılaşmaında 5-0 kazandı.
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