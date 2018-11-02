Strasbourg - Toulouse düellosu

Strasbourg ve Toulouse, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Fransa Ligue 1 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 22:00. Maç öncesi Strasbourg 16 puanla 7. sırada, Toulouse 13 puanla 11. sırada bulunuyor. Ev sahibi Strasbourg, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Toulouse son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 130 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Strasbourg kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.20, Toulouse sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Strasbourg önceki hafta Nantes mücadelesinde 1-0 yenildi.

Toulouse ise Guingamp maçında 2-1 kazandı.

Strasbourg, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Strasbourg, kendi sahasında 11 gol attı, 6 gol yedi.

Toulouse, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Toulouse 3 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.

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