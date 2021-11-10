Stratejik işbirliği ile hekimler 3 boyutlu destek

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Abdul Latif Jameel Health ve Holoeyes Inc., stratejik iş birliğine giderek 3 boyutlu sanal gerçeklik teknolojisini 2,4 milyon Orta Doğu ve Afrika pazarlarındaki hekimlerin hizmetine sunuyor.

Yapılan açıklamada bu yeni iş birliğinin amacının, gelişmiş tıbbi görüntüleme teknolojileriyle cerrahinin verimliliğinin ve güvenliliğinin artmasına katkıda bulunmak, standartları ve tıbbi eğitimin kalitesini iyileştirmek olduğu kaydedildi.

Japon Holoeyes sanal gerçeklik yazılım paketleri Jameel Ailesinin sağlık hizmeti faaliyetleri ile geniş bir coğrafyaya erişecek.

2020 yılında kurulan Abdul Latif Jameel Health, küresel bağlamda ve özellikle dünyanın gelişmekte olan ekonomilerinde süregiden modern tıbbi tedaviye erişim eşitsizliğine bir yanıt olarak oluşturulmuştu. Girişimim 1997 yılında Cidde’de kâr amacı gütmeyen Abdul Latif Jameel Rehabilitasyon Hastanesi’nin kurulmasıyla temelleri atılmıştı.

Holoeyes’ın üç boyutlu modelleri, hedeflenen problemin etrafındaki anatomik yapıyı anlamak için preoperatif simülasyonlar ve intraoperatif destek için kullanılıyor. Özellikle cerrahi alanında, genç doktorlara ileri cerrahi becerileri ve teknik bilgiyi tek başına sözlü eğitimlerle aktarmak için söz konusu yazılımlar kullanılıyor. Bu bağlamda Holoeyes’in ürünleri üniversitelere ve tıbbi kurumlara cerrahi ve tıbbi eğitimi desteklemek için de imkan tanıyor.

HANGİ PAKETLER SUNULUYOR

Holoeyes’in hekimlerin hizmetine sunduğu paket içerikleri ise şöyle:

* Holoeyes XR: Konferans, konsültasyon ve cerrahi eğitim için, ayrıca hastanın bilgilendirilmiş onamının alınmasına yardımcı olmak üzere kullanılabilecek, birden çok kişinin erişimine açık bir arayüz.

* Holoeyes Edu: Eğitim ve öğretimi desteklemek için tıp ve hemşirelik öğrencileri ve uzmanlık aşamasında olan tıp asistanları için özel olarak tasarlandı.

* Holoeyes VS: Birden çok hekimin güvenli bir şekilde uzaktan konferans (Holoeyes MD ve XR bünyesinde) gerçekleştirmesi için tasarlandı.

* Holoeyes MD: Sanal gerçeklik modelleri oluşturmak ve artırılmış gerçeklik işaretçileri de dahil olmak üzere kayıtları, dilimlemeyi, katmanlamayı ve ek açıklamayı etkinleştirmek için oluşturulmuş bir temel teknoloji uygulaması.