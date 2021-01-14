Fragmanı yayınlandı

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İstanbul sokaklarında hayatta kalmaya çalışan 'Zeytin', 'Nazar' ve 'Kartal' adlı üç sokak köpeğinin odağında şehre ve topluma da bir bakış atma vaadi olan 'Stray' belgeselinden fragman yayınlandı.

Geçtiğimiz yıl Tribeca Film Festivali'nde prömiyerini gerçekleştiren 'Stray', eleştirmenlerden övgü toplamıştı. Türkiye'den Periferi Film ile Ceylan Çarhoglu, Zeynep Köprülü, Zeynep Aslanoba'nın ortak yapımcısı olduğu filmin yönetmenliğini daha önce birçok kısa belgesele imza atan Elizabeth Lo üstleniyor. 'Stray', ABD'de dijital olarak 5 Mart'ta gösterime çıkacak.