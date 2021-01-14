Fragmanı yayınlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatSinema
ABONE OL

'Stray' belgeselinin fragmanı

Elizabeth Lo'nun yönetmenliğini üstlendiği, İstanbul sokaklarında yaşayan üç köpeği takip eden belgesel film 'Stray'den fragman yayınlandı

'Stray' belgeselinin fragmanı
Fragmanı yayınlandı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

İstanbul sokaklarında hayatta kalmaya çalışan 'Zeytin', 'Nazar' ve 'Kartal' adlı üç sokak köpeğinin odağında şehre ve topluma da bir bakış atma vaadi olan 'Stray' belgeselinden fragman yayınlandı.

Geçtiğimiz yıl Tribeca Film Festivali'nde prömiyerini gerçekleştiren 'Stray', eleştirmenlerden övgü toplamıştı. Türkiye'den Periferi Film ile Ceylan Çarhoglu, Zeynep Köprülü, Zeynep Aslanoba'nın ortak yapımcısı olduğu filmin yönetmenliğini daha önce birçok kısa belgesele imza atan Elizabeth Lo üstleniyor. 'Stray', ABD'de dijital olarak 5 Mart'ta gösterime çıkacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

17 yıl öncesinin hatırası
KÜLTÜR-SANATOnları tanıyabilecek misiniz?
Dijital platformlarda harcanan para 112 milyar doları bulabilir
KÜLTÜR-SANAT112 milyar dolarlık harcama
Türk Kültür Ajandası
KÜLTÜR-SANATTürk Kültür Ajandası
Hollandalı ünlü kemancı Rieu 400 yıllık kemanını satacak
KÜLTÜR-SANAT400 yıllık kemanını satacak
Türkan Şoray estetik mi yaptırdı? Son dakika magazin haberleri
KÜLTÜR-SANATEstetik değil Cushing Sendromu bitişi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Yenilerine hazır olalım
KÜLTÜR-SANAT'Yenilerine hazır olalım'
Bağımsızların en iyileri seçildi
KÜLTÜR-SANATBağımsızların en iyileri seçildi
DenizKültür 'Öyküler SES'leniyor' serisini ücertsiz erişime açtı
KÜLTÜR-SANAT100 öykü DenizBank Yotube kanalında
Arter'in 2021 sergi programı açıklandı
KÜLTÜR-SANATArter'in 2021 sergi programı açıklandı
Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali haziranda düzenlenecek
KÜLTÜR-SANATHaziranda düzenlenecek