Stres yönetimi vücudunuzu nasıl etkiler? Duyguların bedene yansıması: Fiziksel iyilik için sağlıklı bir zihnin önemi!

DUYGUSAL SAĞLIĞI GELİŞTİRMENİN YOLLARI: DUYGULARINIZI İFADE EDİN

Stres, üzüntü veya kaygı gibi duygular fiziksel problemlere neden oluyorsa, bunları içinizde tutmak işleri daha da kötüleştirebilir. Yakınlarınızla hissettiklerinizi paylaşmak önemlidir, ancak onların her zaman doğru yardımı sağlayamayacağını unutmayın. Bu gibi durumlarda doktorunuza, danışmanınıza veya dini bir rehbere danışabilirsiniz.