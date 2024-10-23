- Sadece gün içinde tamamlayabileceğiniz şeyleri planlayınız.

- Aynı anda sadece bir iş ile uğraşınız.

- Fiziksel olarak daha aktif olunuz.

- Bir hobi veya boş zaman aktivitesi edininiz.

- Bir destek grubuna katılınız.

- Derin nefes alma, yoga veya dans gibi bir rahatlama yöntemi deneyiniz.

- Kendinize yardımcı olabilmek için neler yaptığınızı düşününüz ve kendinizi henüz yapamadıklarınız için suçlamayınız.

Kaynak: Diyabetcemiyeti/Healthline