Strommen - Ham Kam sahaya çıkıyor

Norveç 1.Lig heyecanı devam ediyor. Strommen, 16 Eylül 2018 Pazar günü Ham Kam takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 16:00. Maç öncesi Strommen 22 puanla 14. sırada, Ham Kam 29 puanla 8. sırada bulunuyor. Ev sahibi Strommen, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Ham Kam, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 615. İddaa'da Strommen kazanır 2.10, berabere biter 3.10, Ham Kam kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Strommen önceki hafta Ranheim mücadelesinde 2-4 kazandı.

Ham Kam ise Tromsö maçında 1-4 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 0 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Strommen, 18 gol attı ve 23 gol yedi.

Ham Kam, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Ham Kam, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 17 kez topu kendi kalesinde gördü.

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