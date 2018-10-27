Strommen - Sandnes maç önü

Norveç 1.Lig heyecanı devam ediyor. Strommen, 28 Ekim 2018 Pazar günü Sandnes takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 15:00. 32 puanlı Strommen 12. sırada bulunuyor, Sandnes 39 puana sahip ve 7. sırada. Strommen son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Sandnes, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 436. İddaa'da Strommen kazanır 1.85, berabere biter 3.10, Sandnes kazanır 2.95 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Strommen son haftadaki Bodo Glimt müsabasında 1-6 yenildi.

Sandnes ise Fredrikstad maçında 3-0 yenildi.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 6 mağlubiyet alan Strommen, 23 gol attı ve 25 gol yedi.

Sandnes ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sandnes, 17 gol atarken 27 gol yedi.

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