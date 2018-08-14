Strommen - Sogndal rakamlar

Strommen ve Sogndal, 14 Ağustos 2018 Salı günü Norveç 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 20:00. 13 puanlı Strommen 15. sırada bulunuyor, Sogndal 36 puana sahip ve 4. sırada. Strommen son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Sogndal, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 406 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Strommen kazanırsa 3.00, beraberlik çıkarsa 3.20, Sogndal sahadan galip ayrılırsa 1.80 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Strommen önceki hafta Sogndal mücadelesinde 3-2 yenildi.

Sogndal, Strommen karşılaşmaında 3-2 kazandı.

Strommen, evinde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 14 gol atıp 21 gol yedi.

Sogndal, dış sahada 5 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sogndal 10 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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