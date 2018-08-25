Strommen - Ullensaker / Kisa maçı ne zaman?

Norveç 1.Lig maçında Strommen ile Ullensaker / Kisa, 26 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Strommen 16 puanla 15. sırada, Ullensaker / Kisa 31 puanla 7. sırada bulunuyor. Ev sahibi Strommen, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Ullensaker / Kisa son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 661 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Strommen kazanırsa 2.60, beraberlik çıkarsa 3.20, Ullensaker / Kisa sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.70, üst oranı 1.20. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Strommen son hafta oynanan Bodo Glimt maçında 1-6 yenildi.

Ullensaker / Kisa, Levanger karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Strommen, evinde 4 galibiyet, 0 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 15 gol atıp 21 gol yedi.

Ullensaker / Kisa, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Ullensaker / Kisa, deplasmanda 22 kez ağları sarsarken, 16 kez topu kendi kalesinde gördü.

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