Stromsgodset - Start Kristiansand maçı öncesi rakamlar

Norveç Eliteserien heyecanı devam ediyor. Stromsgodset, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Start Kristiansand takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Stromsgodset 21 puanla 11. sırada, Start Kristiansand 15 puanla 15. sırada bulunuyor. Stromsgodset, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Start Kristiansand son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 585. İddaa'da Stromsgodset kazanır 1.20, berabere biter 4.30, Start Kristiansand kazanır 8.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Stromsgodset son hafta oynanan Haugesund maçında 1-1 berabere kaldı.

Start Kristiansand ise Stabaek maçında 3-0 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Stromsgodset, 18 gol attı ve 9 gol yedi.

Start Kristiansand, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Start Kristiansand 3 kez gol sevinci yaşadı, 20 kez topu ağlarında gördü.

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