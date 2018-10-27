Stromsgodset - Valerenga maçı istatistikleri

Stromsgodset ve Valerenga, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Norveç Eliteserien maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Stromsgodset 26 puanla 14. sırada, Valerenga 37 puanla 8. sırada bulunuyor. Stromsgodset son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Valerenga son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 358 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Stromsgodset kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.30, Valerenga sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Stromsgodset önceki hafta Aalesund mücadelesinde 4-3 yenildi.

Valerenga, Sogndal karşılaşmaında 5-2 yenildi.

Stromsgodset, evinde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 22 gol atıp 17 gol yedi.

Valerenga, dış sahada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Valerenga 15 kez gol sevinci yaşadı, 22 kez topu ağlarında gördü.

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