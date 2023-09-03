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        Haberler Televizyon Stüdyoyu gözyaşlarına boğdu: MasterChef Çağatay elendi mi, ne oldu? MasterChef Çağatay Akgül kimdir, hastalığı nedir?

        MasterChef Çağatay stüdyoyu gözyaşlarına boğdu! MasterChef Çağatay elendi mi, ne oldu?

        MasterChef Çağatay hastalığı ile gündem oldu. Bu hafta bazı oyunlarda olmaması sebebiyle "MasterChef Çağatay elendi mi?" sorusu araştırması sıklaştı. Yeni bölüm fragmanına Çağatay'ın açıklamaları damga vururken diğer yarışmacılar da gözyaşlarını tutamadı. İşte, "MasterChef Çağatay'a ne oldu, hastalığı ne, kimdir?" sorularının yanıtları haberimizin devamında...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2023 - 21:44 Güncelleme: 03.09.2023 - 21:44
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        MasterChef Türkiye All Star yarışmacılarından Çağatay üzücü bir olay ile gündeme geldi. Son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunları ile bu hafta bazı oyunlarda yer alamayan Çağatay son durumunu anlattı. Fragmanda "Şu an korse kullanıyorum zaten. Bundan sonrasında galiba hiçbir şekilde..." ifadelerini kullanan yarışmacının akıbeti merak konusu oldu. Peki, MasterChef Çağatay elendi mi, ne oldu? MasterChef Çağatay kimdir, hastalığı ne? İşte, konuya dair detaylar...

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        MASTERCHEF ÇAĞATAY ELENDİ Mİ?

        MasterChef Türkiye All Star 77. bölüm fragmanında Çağatay'ın açıklamaları dikkat çekti. Bu hafta rahatsızlığı dolayısıyla bazı oyunlarda yer almayan Çağatay son durumuna ilişkin konuştu. Çağatay; "Sırtımdaki omuriliklerin birinde ağır bir deformasyon ve kas zedelenmesi oluşmuş. Bakü'de geçirdiğim nöbet yüzünden. O da daha çok sinirlere baskı yapmaya başlamış. Şu an korse kullanıyorum zaten ve zor nefes alıyorum. Aynı zamanda sağ ve sol böbreğimde taş üretimi var. Bundan sonrasında galiba hiçbir şekilde kendimi riske atmak istemiyorum" dedi.

        Somer Şef ise şu ifadelleri kullandı; "O zaman bu yarışmadan çekilmek istediğin anlamına geliyor. Kendine iyi bak önemli olan sağlığın, geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

        MasterChef Çağatay böylelikle sağlık durumu nedeniyle MasterChef All Star yarışmasından çekilerek veda etti.

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        MASTERCHEF ÇAĞATAY'A NE OLDU, HASTALIĞI NE?

        Masterchef Çağatay, 72. bölüm başında henüz oyuna başlamadan önce "Şef, geçen Azerbaycan'da bir rahatsızlık yaşadım. Onun devamı var şu anda. Durmakta zorlanıyorum. Gün boyu devam edecek gibi. Ciddi anlamda baklavadan sonra anladım ayakta dahi duramıyorum." dedi. Somer Şef ise Çağatay hakkında şu açıklamayı yapmıştı; "Çağatay doktor muayeneye gitti. Bugün aramızda olmayacak. Yarın için durumuna bakacağız. Doktor raporuna bakacağız. Ayakta duramayacak kadar ciddi bir ağırısı var, siz de gördünüz. Her şeyin önemlisi sağlık. Bir bakalım rapor nasıl gelecek, doktoru ne diyecek. Muayeneden sonra gelen karara göre biz de doktorun kararı çerçevesinde kendi kararımızı vereceğiz hep beraber." ifadelerini kullanmıştı.

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        MASTERCHEF ÇAĞATAY AKGÜL KİMDİR?

        Silivri Selimpaşa İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu oln Akgül, İtalya'da stajını tamamlamıştır ve 8 yıldır aşçılık yapmaktadır. Mesleğe tatlı yaparak başladığı için, tatlı yapmayı çok sevdiğini ifade eden Çağatay Akgül, 25 yaşındadır.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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