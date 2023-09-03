MasterChef Türkiye All Star yarışmacılarından Çağatay üzücü bir olay ile gündeme geldi. Son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunları ile bu hafta bazı oyunlarda yer alamayan Çağatay son durumunu anlattı. Fragmanda "Şu an korse kullanıyorum zaten. Bundan sonrasında galiba hiçbir şekilde..." ifadelerini kullanan yarışmacının akıbeti merak konusu oldu. Peki, MasterChef Çağatay elendi mi, ne oldu? MasterChef Çağatay kimdir, hastalığı ne? İşte, konuya dair detaylar...

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MASTERCHEF ÇAĞATAY ELENDİ Mİ?

MasterChef Türkiye All Star 77. bölüm fragmanında Çağatay'ın açıklamaları dikkat çekti. Bu hafta rahatsızlığı dolayısıyla bazı oyunlarda yer almayan Çağatay son durumuna ilişkin konuştu. Çağatay; "Sırtımdaki omuriliklerin birinde ağır bir deformasyon ve kas zedelenmesi oluşmuş. Bakü'de geçirdiğim nöbet yüzünden. O da daha çok sinirlere baskı yapmaya başlamış. Şu an korse kullanıyorum zaten. Bundan sonrasında galiba hiçbir şekilde..." dedi.

Somer Şef ise şu ifadelleri kullandı; "Bu durumda bir karar vermemiz lazım. Bir toplantı yaptık ve sonucunda verdiğimiz karar şu..."

MasterChef Çağatay'ın akıbetinin yeni bölümde belli olması bekleniyor. Konunun netlik kazanması halinde haberimiz güncellenecektir.