Sturm Graz - Altach maçı heyecanı

Avusturya Bundesliga heyecanı devam ediyor. Sturm Graz, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Altach takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 18:00. Sturm Graz 6 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Altach 1 puanda ve 12. sırada. Sturm Graz son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Altach, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 560. İddaa'da Sturm Graz kazanır 1.40, berabere biter 3.75, Altach kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Sturm Graz son haftadaki Altach müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Altach ise Sturm Graz maçında 0-0 berabere kaldı.

Sturm Graz, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Sturm Graz, kendi sahasında 3 gol attı, 2 gol yedi.

Altach, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Altach, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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